Huawei Nova 6 SE получит процессор Kirin 810

Компания Huawei, на презентации своего флагмана Nova 6, еще представил упрощенную версию под именем Nova 6 SE.

Nove 6 SE получила 6.5 дюймовый IPS дисплей с разрешением 2340х1080 точек. В стиле компании Huawei, сканер отпечатков пальцев разместили на боковой стороне смартфона. Также по изображению можно заметить дырявый дисплей в верхнем левом углу смартфона для фронтальной камеры, фронтальная камера получила 16 Мп модуль.

На задней стороне смартфона разметили основную камеру в виде квадрата с четырьмя модулями, кстати похож на iPhone 11. Основной модуль получил 48 Мп сенсор Sony IMX586 (f/1.8), его дополняет 8 Мп широкоугольная камера на 120 градусов, третьи модуль 2 Мп сенсор глубины и четвертый это макро-модуль на 2 Мп.

Внутри разместили процессор Kirin 810 в паре 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ОЗУ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Также у смартфона отсутствует NFC модуль для бесконтактных платежей.

Продажи стартуют 25 декабря 2019 года в Китае с ценником 312 долларов. На выбор есть черный, розовый и зеленый цвет.