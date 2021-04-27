Huawei Router H6 на HarmonyOS готовится к релизу

Поскольку интернет стал острой необходимостью, внимание к высокотехнологичному оборудованию для домашнего использования возросло. В связи с этим китайский технологический гигант Huawei сегодня объявил, что компания планирует выпустить свой новый сетевой маршрутизатор Huawei Router H6, который будет работать на операционной системе HarmonyOS. Стоит отметить, что модель также поддерживает технологию Wi-Fi 6+, и благодаря этому устройство также поддерживает высокоскоростную сеть Hauwei HongMeng Mesh+ в режиме plug-and-play. Стоимость устройства для российского рынка пока что не сообщается, но производитель в обозримом будущем должен выпустить устройство на глобальный рынок. Тогда можно будет поговорить о преимуществах собственной ОС.