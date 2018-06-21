Huawei делает Kirin 1020

Появилась информация о том, что компания Huawei проектирует достаточно мощный мобильный процессор Kirin 1020, который будет в несколько раз мощнее нынешнего флагмана. Пока что говорить об этом рано, да и не совсем понятно куда столько мощности. Современные смартфоны не используют процессор даже на половину производительности, да и оперативную память тоже задействуют лишь частично. Конечно, желание производителя выпустить что-то более производительное понятно, ведь можно уделать конкурентов, плюс бенчмарки и прочие моменты. Но, конечному покупателю это лишь выльется в более высокую стоимость смартфона, который вы просто не будете использовать по прямому назначению. Правда, само желание Huawei вырваться вперед на рынке мобильных процессоров кажется отличным поводом для конкуренции.