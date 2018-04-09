Huawei готовит Kirin 980

В сети появилась информация о том, что компания Huawei уже готова к производству своего флагманского процессора Kirin 980. Пока что говорить о мощности модели рано, так как ни на один смартфон этот процессор еще не ставили, да и синтетических тестов на нем тоже не проводили. С другой стороны, производитель с уверенностью говорит, что это будет лучший мобильный процессор на рынке. Очень хотелось бы посмотреть на процессор уже внутри смартфона, как он будет себя вести и показывать, какие у него будут возможности и функции, помимо громадной производительности в играх и приложениях. Думаю, если компания постаралась и создала что-то действительно крутое, потенциальные конкуренты захотят повторить этот успех. Будем следить за ситуацией и сразу расскажем вам все самое интересное о новой модели процессора.