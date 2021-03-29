Huawei готовит новое поколение телевизоров

Несколько дней назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Huawei получила сертификаты на телевизоры нового поколения, которые, если верить инсайдерам, будут представлены в самое ближайшее время. К сожалению, на тот момент информации о характеристиках данных телевизоров практически не было, но теперь инсайдером поделились дополнительными данными на этот счёт. Например, производитель решил отказаться от компактных телевизоров в угоду большим панелям, так что в линейке новых устройств будет несколько гаджетов диагональю 75 и 85 дюймов. Кроме того, новые телевизоры Huawei получит достаточно продвинутую аудиосистему, которую сами инсайдеры называют системой умных колонок. К сожалению, пока что точной информации о том, когда Huawei выпустит свои телевизоры, нет. Но, безусловно, это будет достаточно продвинутое решение.