Huawei готовит планшет в стиле iPad

2019-11-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei; [117]
На просторах интернета появились скриншоты с изображениями нового планшета компании Huawei и оказалось, что продукт внешне очень похож на iPad Pro, только с камерой на фронтальной панели. Стоит отметить, что фронтальная камера размещена в вырезе в дисплее, который позволяет вам не думать о дополнительных панелях, чтобы туда эту камеру установить. С другой стороны, нужно понимать, что вырез этот будет все время мешать при просмотре фильмов, сериалов, игр и так далее. Вы будете все время видеть этот вырез, он все время будет мешать обзору и это не лучшее решение, как мне кажется. Теперь осталось подождать официального анонса и можно будет говорить и о стоимости новинки. Вероятно, она будет достаточно высокой. Что вы думаете?


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