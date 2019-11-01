Huawei готовит планшет в стиле iPad

На просторах интернета появились скриншоты с изображениями нового планшета компании Huawei и оказалось, что продукт внешне очень похож на iPad Pro, только с камерой на фронтальной панели. Стоит отметить, что фронтальная камера размещена в вырезе в дисплее, который позволяет вам не думать о дополнительных панелях, чтобы туда эту камеру установить. С другой стороны, нужно понимать, что вырез этот будет все время мешать при просмотре фильмов, сериалов, игр и так далее. Вы будете все время видеть этот вырез, он все время будет мешать обзору и это не лучшее решение, как мне кажется. Теперь осталось подождать официального анонса и можно будет говорить и о стоимости новинки. Вероятно, она будет достаточно высокой. Что вы думаете?