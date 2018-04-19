Huawei не отдаст свои процессоры

Глава компании Huawei рассказал журналистам про то, что производитель не планирует делиться своими процессорами HiSilicon Kirin с другими компаниями. Дело в том, что компания из Китая создала свою линейку процессоров и они очень даже хорошо себя показали на мобильном рынке — конкуренты есть, но они находятся на одном уровне. Журналистов интересует, почему компания не зарабатывает деньги на продажах процессоров другим компаниям, желающих предостаточно. Однако, в Huawei пока что не планируют этим заниматься — у них и с продажами смартфонов все очень хорошо получается, пока что нет цели выходить на рынок процессоров. Но, конечно, никто не отрицает, что в будущем такая ситуация не случится. Все мы понимаем, что процессоры приносят громадную прибыль разработчику и никто от нее отказываться не станет.