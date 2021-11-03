Huawei поделилась планами по развитию экосистемы в России…

В Москве состоялась конференция Huawei Developer Day, в рамках которой представители Huawei рассказали о результатах и планах развития собственной экосистемы, а компании-партнеры поделились опытом сотрудничества с продуктами и сервисами Huawei.Мероприятие началось с приветственных слов Александра Понькина, директора Департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Александр отметил разнообразие экосистемы Huawei и продуктов компании. А также подчеркнул, что в Министерстве следят за развитием Huawei на российском рынке и надеются на то, что приложения государственных структур и компаний займут большое место в экосистеме Huawei.Лю Ян, вице-президент Huawei CBG в России и СНГ, рассказал о перспективах HarmonyOS и ее возможностях для развития партнёрских сервисов. В настоящее время на базе HarmonyOS представлено более 4 тыс. устройств, партнёрами экосистемы являются более 1,8 тыс. компаний, а в 2021 году было отгружено более 60 млн продуктов экосистемы. В Китае на данный момент 150 млн устройств функционируют на базе операционной системы от Huawei.

Михаил Комков, вице-президент экосистемы Huawei в Евразии, рассказал о достижениях компании Huawei по направлению мобильной экосистемы. Сервисы экосистемы показывают положительную динамику развития. В настоящий момент мобильные сервисы Huawei использует более 580 млн человек ежемесячно по всему миру. А прирост год к году пользователей мобильных сервисов Huawei в России составляет 400%.Рост год к году активных ежемесячных пользователей магазина приложений AppGallery, одного из ключевых элементов экосистемы, составляет 30%. Сейчас ежемесячная аудитория AppGallery по всему миру – более 550 млн активных пользователей. В России этот показатель уже достиг 21 млн человек.Другие сервисы экосистемы также расширяют свою аудиторию в нашей стране. Например, сервис Huawei Музыка, запущенный в России в мае 2021 года, насчитывает 4 млн активных пользователей ежемесячно, сервис Huawei Видео – 5,7 млн, Huawei Облако – 7,7 млн. Набирает популярность и новый картографический сервис Petal Maps. Сейчас он насчитывает более 20 млн глобальных активных пользователей ежемесячно, 260 млн точек интереса и поддерживает 40 языков. Также Михаил поделился предварительными глобальными итогами этого года для экосистемы: 5,1 млн разработчиков, 173 тыс. интегрированных приложений, рост доходов год к году более 60%. У магазина приложений AppGallery: 730 млн пользователей, 330 млрд скачиваний за первые 3 квартала 2021 года и более 11 млрд скачиваний браузерных версий приложений.

Кроме того, на мероприятии выступили партнеры Huawei из российских компаний. Роман Зенин, руководитель продукта Axlebolt, рассказал об успешной работе с командой AppGallery во время запуска игры Standoff 2. Благодаря плодотворному сотрудничеству за год игру в России установили 5 млн раз. Также Роман отметил, что июльская кампания по поддержке Standoff 2 в AppGallery привела к росту выручки на 230%, а количество платящих пользователей выросло на 200%.Дмитрий Лимаренко, Business Development SberDevices, поделился статистикой популярных запросов владельцев HUAWEI Vision S. Кирилл Горыня, CEO сервиса «Кошелёк», рассказал о стремительно развивающемся тренде на бесконтактные платежи и о том, что на новых носимых устройствах HUAWEI будет доступна бесконтактная оплата с помощью сервиса Кошелёк Pay.