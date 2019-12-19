Huawei помогла «Миррико» улучшить ИТ-инфраструктуру

Казань – 17 декабря 2019: Компания Huawei, мировой лидер в области информационно-коммуникационных решений, и российская группа производственно-сервисных компаний «Миррико» объявили об успешном завершении очередного этапа модернизации ИТ-инфраструктуры. В ходе комплексного проекта была создана масштабируемая и отказоустойчивая гетерогенная сеть с использованием коммутаторов, маршрутизаторов, межсетевых экранов, IP-телефонии, беспроводных точек доступа. Внедрение прошло в штатном режиме без остановки бизнес-процессов.Группа компаний «Миррико» входит в тройку лидеров-поставщиков нефтепромысловой химии и сервиса в России. Решения «Миррико» охватывают около 50 рынков в семи отраслях промышленности. В зоне интересов компании сегодня – разработка, производство и поставка эффективных, универсальных и экологичных реагентов; ресурсосберегающие технологии, робототехника и цифровизация.«Руководство компании поставило перед собой крайне амбициозную задачу – стать одним из лидеров рынка. Причем не только российского, но и международного. Понимая, что в современном мире конкурентная борьба идет в большей степени на интеллектуальном фронте, компания вкладывает значительные ресурсы в инновации и информационные технологии, – комментирует Альберт Хилоу, директор департамента обслуживания информационных технологий ГК «Миррико». – Надежная ИТ-инфраструктура является основой исследовательских проектов и технологических процессов. Одной из важнейших задач департамента является не только поддержание работы всех информационных систем, но и их развитие в соответствии как с текущими требованиями бизнеса, так и с актуальными тенденциями рынка».В группе компаний возникла необходимость модернизации 80% сетевой инфраструктуры ввиду того, что существующее оборудование морально устарело. Кроме того, отсутствовала возможность приобрести расширенную техническую поддержку. Реализация задачи была тщательно спланирована и включена в план. Изначально рассматривался вариант обновления оборудования текущего вендора, однако было принято решение вести параллельную работу: в первую очередь привезти оборудование для проверки работы гетерогенной сети, решения всех задач текущей инфраструктуры, а также разработки модульной инфраструктуры на несколько лет вперед. По результатам тестирования было принято решение о миграции части сетевого оборудования на оборудование компании Huawei.«Перед нами стояла задача построить масштабируемую и отказоустойчивую сеть. Создание гетерогенной сети было определённым риском, потребовало дополнительных ресурсов с нашей стороны. Тестирование длилось почти 4 месяца и завершилось положительным решением о внедрении оборудования Huawei, – продолжает Альберт Хилоу. – Уже имея положительный опыт работы с Huawei, мы стали более внимательно присматриваться к другим решениям вендора. В результате наши данные были перенесены на системы хранения Dorado».«Миррико» – амбициозная группа компаний, стремящаяся занять лидерские позиции на рынке. Компания вкладывает значительные ресурсы в развитие инновационного потенциала, который невозможно реализовать без современных информационных технологий: вычислительные мощности позволяют проводить исследования и анализировать их результаты, системы хранения обеспечивают надежный и оперативный доступ к данным, интеллектуальная сеть дает возможность оптимального взаимодействия всех элементов инфраструктуры, телефония и системы удаленных коммуникаций делают возможной эффективную коллективную работу вне зависимости от местоположения сотрудников, а системы информационной безопасности надежно защищают интеллектуальную собственность предприятия и клиентские данные, – говорит Константин Савченко, руководитель отдела по работе с клиентами ПФО Huawei Enterprise в России. – Мы благодарны руководству группы компаний за оказанное доверие и надеемся на продолжение и расширение нашего сотрудничества».В ГК «Миррико» действует программа внедрения прогрессивных инструментов для автоматизации и цифровизации действующих систем. Кроме того, большое внимание уделяется IT-разработкам и работе в едином информационном поле с заказчиками и подрядчиками. Все это требует современных высокопроизводительных информационных систем, а также надежных систем информационной безопасности.