Huawei представила оборудование для Wi-Fi 6

Не смотря на возникшие проблемы с правительством США, компания Huawei не унывает, а продолжает развивать технологии: на днях было представлено решение AirEngine Wi-Fi 6, которое предоставит российским пользователям беспроводную связь следующего поколения.

Huawei принимала самое активное участие в разработке нового стандарта и первой в индустрии показала точку доступа Wi-Fi 6. Интересно, что отныне часть оборудования компании будет маркироваться красной чертой, что будет означать отсутствие в нем компонентов, прямо или косвенно связанных с Америкой.

«Технологии Wi-Fi 6 развиваются чрезвычайно стремительно: в 2019 году соответствующие решения перешли в стадию полноценной коммерческой эксплуатации, а в 2020 году ожидаемый рост рынка составит более 500%, - уверен директор по сетевым решениям Ван Увэй. – В новом стандарте Wi-Fi применяется ряд технологий, используемых в сетях 5G. Являясь мировым лидером в области построения сетей связи 5-го поколения, компании Huawei удалось объединить усилия разработчиков двух направлений и добиться технологического превосходства».

Вначале все же стоит разобраться, какие преимущества нам дает стандарт Wi-Fi 6 или 802.11ax. Новый протокол более чем в четыре раза превосходит Wi-Fi 5 (802.11aс) по пропускной способности на одного абонента, и во столько же раз по количеству одновременных подключений. Оборудование AirEngine Wi-Fi 6 опирается на технические преимущества: технология «умных антенн 5G», «следящих» за устройством пользователя, алгоритмы, ускоряющие работу приложений, а также функцию приоритизации трафика Huawei SmartRadio.

Это позволило снизить задержки сети с 30 мс до 10 мс, что дает возможность проводить видеоконференции в разрешении 4K по беспроводной сети, свести к нулю потерю пакетов во время роуминга автоматически управляемых транспортных средств, а также дезориентацию пользователей технологий VR/AR.

Стандарт работает в диапазонах частот 2,4 и 5 ГГц. Технология позволяет делить сигнал на поднесущие частоты и выделять их группы для обработки отдельных потоков данных. Это дает возможность синхронно и с усредненной скоростью транслировать данные сразу нескольким абонентам, в отличие от в Wi-Fi 5, где точка доступа хоть и могла одновременно общаться с несколькими устройствами, ответы все же не могли приходить одновременно.

Это делает Wi-Fi 6 оптимальным решением для использования в средах с высокой плотностью – таких как аэропорты, школы, больницы, торговые центры, офисы и крупные промышленные предприятия.

В Wi-Fi 6 используется новый обязательный протокол безопасности WPA3, позволяющий устанавливать более простые пароли без угрозы подбора со стороны злоумышленников, новый механизм аутентификации SAE, обеспечивающий улучшенную защиту за счет изменения алгоритма авторизации, а также решение под названием Forward Secrecy, защищающее трафик данных даже в тех случаях, когда пароль был скомпрометирован. Кроме всего перечисленного, Wi-Fi 6 обеспечивает более низкое энергопотребление, что положительно сказывается на времени автономной работы всех подключенных устройств.

Решение AirEngine Wi-Fi 6, построенное полностью на основе компонент собственного производства будет доступно российским заказчикам уже в марте текущего года. По словам директора по цифровой трансформации Дениса Сереченко, компания Huawei будет продавать решения с Wi-Fi 6 по той же цене, по которой конкуренты продают устройства с Wi-Fi 5.

Автор: Артем Костенко