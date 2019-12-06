Huawei представила в России СХД с ИИ без американских компонентов

5 декабря в Москве состоялась презентация компании Huawei, где была представлена новая система хранения данных на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) Huawei OceanStor Dorado V6. Скорость обмена данными выросла, а задержки существенно снизить за счет применения процессора Kunpeng 920 и чипа Ascend 310. Модель можно будет приобрести с января следующего года.

Технологические новшества в Huawei OceanStor Dorado V6

Huawei OceanStor Dorado V6 – это система хранения данных класса all-flash корпоративного уровня для критически важных сервисов. Она использует аппаратную платформу нового поколения, надёжную архитектуру SmartMatrix, пять интеллектуальных микросхем и интеллектуальный алгоритм FlashLink. Система эффективно предотвращает любые прерывания сервиса, предлагает системы обнаружения сбоев и не требует времени ожидания во время обновления.Индивидуально настраиваемое интеллектуальное обучение устройств в сочетании с платформой eService обеспечивает управление на всех этапах жизненного цикла: от предоставления ресурсов до локализации отказов. Решение Dorado V6 полностью поддерживает эластичную архитектуру с ИИ-технологиями и готово к созданию интеллектуальной системы эксплуатации и техобслуживания.«В современном мире, где ежесекундно генерируются значительные объемы новых данных, компаниям необходима высокопроизводительная ИТ-инфраструктура, которая позволяет их эффективно обрабатывать и извлекать из них полезную информацию. Чтобы обеспечить необходимую производительность системы хранения данных all-flash OceanStor Dorado V6, Huawei использует ИИ-чипы, комплексную архитектуру NVMe, интеллектуальный алгоритм FlashLink и 32 контроллера с мощными функциями масштабирования. Все это позволит достичь лучшей в своем классе производительности при задержке всего лишь 0,2 мс», – говорит Денис Дубинин, Менеджер по развитию бизнеса IT-решений Huawei Enterprise в России.

СХД в числе лидеров

В структуре Huawei Enterprise направление систем хранения данных традиционно играет одну из ключевых ролей. Компания активно инвестирует в проведение исследований, разработку технологий, организацию тестирований партнерами и заказчиками, развитие канала продаж. И эти инвестиции приносят свои результаты.«Бизнес систем хранения данных Huawei в России за последние 4 года в среднем вырос на 53%, – утверждает Ван Цянь (Wang Qian), директор направления решений для центров обработки данных, Huawei Enterprise в России. – Мы не просто видим четкую тенденцию повышения спроса на решения, основанные не твердотельных накопителях, обладающих более высокой скоростью и надежностью, но и прикладываем все усилия, чтобы отвечать на этот спрос. У нас есть все предпосылки для того, чтобы в 2021 году стать лидером российского рынка систем хранения».

Развитие рынка СХД со стороны Huawei

Huawei – это не просто поставщик комплексных решений для организаций любого масштаба и целых индустрий. Вкладывая значительные средства в проведение фундаментальных исследований, компания создает среду, объединяющую различные технологии различных производителей в конвергентную систему на основе единой цифровой облачной платформы, которая ляжет в основу цифровой трансформации.Ежегодно компания вкладывает в исследования и разработки более 10% своего дохода. В частности, в 2018 году инвестиции в R&D составили $15,2 млрд, а за 2008–2018 гг. превысили $75 млрд. Последовательная инновационная политика Huawei дает свои результаты: компания лидирует в разработке ряда технологий в области передачи и хранения данных, является членом более чем 400 международных организаций по стандартизации, отраслевых альянсов и сообществ разработчиков открытого ПО, обладает почти 88 тыс. патентов.