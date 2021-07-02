Huawei представит MatePad 11 уже 6 июля

Новая утечка раскрыла дату запуска грядущего планшета от Huawei — речь идёт о планшете MatePad 11, который, очевидно, будет поставляться с процессором Qualcomm Snapdragon 865 и дисплеем с высокой частотой обновления. Согласно слитой в Weibo информации, планшеты компании уже постепенно отгружаются в розничные магазины Huawei на территории Китая, делая ставку на то, что релиз состоится в самое ближайшее время. Кроме того, аналитик также заявил, что если китайский технический гигант не изменит дату запуска, новый планшет будет выпущен 6 июля 2021 года, но будет доступен для предварительных заказов немного раньше, начиная с 4 июля. Ранее мы сообщали о предполагаемой утечке технических характеристик планшета.

Ожидается, что под капотом планшета будет установлен процессор Snapdragon 865, который будет работать в паре с 6 ГБ оперативной памяти, а также двумя вариантами встроенного накопителя: 64, 128 и даже 256 ГБ. Хранилище, по-видимому, будет поддерживать расширение памяти с помощью карты microSD. Как следует из названия, MatePad 11 будет оснащен 11-дюймовым дисплеем FullView, который поддерживает разрешение 2,5K и высокую частоту обновления 120 Гц. Кроме того, аналитик также добавил, что планшет будет поддерживать стандарты WiFi 6 и будет доступен в четырех цветовых вариантах в Китае, но только три цветовых варианта будут доступны за пределами страны происхождения бренда. Имейте в виду, что это все еще неподтвержденный отчет, поэтому отнеситесь к нему с недоверием и следите за новостями.