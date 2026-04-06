Intel вновь повысит цены на свои процессоры

Сообщается, что компания Intel готовит очередное повышение цен на процессоры. По данным китайской аналитической компании Minutes Logic Society, производитель планирует ещё раз поднять стоимость своей продукции — и это при том, что в феврале цены выросли на 10–15% в зависимости от сегмента и модели, а уже в марте последовало ещё одно повышение примерно на 15%. Теперь ожидается новое подорожание, которое затронет весь ассортимент процессоров — от Core Ultra до серверных решений Xeon, добавив ещё несколько процентов к текущим ценам. В сумме цель компании — довести стоимость процессоров примерно до уровня на 30% выше по сравнению с ценами 2025 года. При этом Intel сталкивается с серьёзной проблемой нехватки поставок, которую не может быстро решить.

Хотя значительная часть производства осуществляется внутри компании через Intel Foundry, для некоторых продуктов требуется кремний от TSMC. Особенно это актуально для многочиповых решений, где одни компоненты производятся по техпроцессу Intel, а другие — на мощностях TSMC. Поставки таких процессоров невозможны, пока не будут готовы все части и не завершится сложная сборка с использованием продвинутой упаковки. Основной драйвер спроса — это дата-центры для задач искусственного интеллекта, которые закупают процессоры в огромных объёмах, практически вымывая их с рынка. И компания явно хочет заработать больше денег на текущем буме искусственного интеллекта, что вполне ожидаемо — так делают все.
