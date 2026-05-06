Процессоры Apple будет выпускать Intel

Традиционно производство кастомных процессоров компании Apple обеспечивала TSMC, однако, как сообщает Bloomberg, Apple ведёт переговоры сразу с Intel и Samsung о производстве части чипов в ближайшие годы. Уже известно, что Apple изучает технологию Intel 18A-P — по ключевым параметрам вроде производительности, плотности и энергопотребления результаты соответствуют ожиданиям, поэтому Intel может стать поставщиком передовых техпроцессов для Apple к 2027 году. Если верить инсайдерам, компания планирует начать с младшего процессора серии M, применяемого в MacBook Air и iPad Pro — техпроцесс 18A-P способен обеспечить прирост производительности примерно на 9% при том же энергопотреблении или снизить энергопотребление на 18% при той же производительности по сравнению с обычным 18A. Именно такие параметры и нужны Apple.

В сочетании с улучшенной теплопроводностью это должно дать более эффективное охлаждение и более высокую производительность по сравнению с текущими решениями на 3-нм техпроцессе TSMC в процессоре M5. В отчёте также упоминается Samsung Foundry как возможная альтернатива TSMC с её 2-нм техпроцессом SF2. Безусловно, у производителя пока что есть трудности с выходом достаточного количества годных чипов, но производитель может подтянуть качество, если у него на горизонте окажется такой крупный клиент. Тем более, что если Apple сделает заказ, то она будет работать с Samsung в течение многих последующих лет, без сомнения.
Процессоры Ryzen 9000X3D можно купить без теплораспределител…
Все три процессора серии Ryzen 9000X3D с удалённой теплораспределительной крышкой теперь доступны на офиц…
Arctic представила мини-ПК Senza AI 370…
Компания Arctic представила обновлённую версию своего бесшумного ПК Senza с улучшенной начинкой, расширен…
Процессоры AMD Ryzen 10000 получат до 24 ядер…
Платформа десктопных процессоров AMD Ryzen 10000 следующего поколения под кодовым названием Olympic Ridge…
Intel Core Ultra 400 выйдет на новых материнских платах…
Будущие процессоры Intel серии Core Ultra 400 на архитектуре Nova Lake принесут не только новую платформу…
Названа цена процессора AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition…
В преддверии старта продаж, которые намечены на 22 апреля, компания AMD раскрыла рекомендованную цену для…
Intel создаст новую архитектуру ядер процессора…
Согласно последней информации, компания Intel планирует вернуться к унифицированной архитектуре ядер — фо…
Intel готовит новые чипсеты для процессоров нового поколения…
Ближе к концу 2026 года Intel представит десктопные процессоры Core Ultra Series 4 поколения Nova Lake-S,…
Intel готовит к релизу процессор Core Ultra 5 250KF Plus…
В начале месяца компания Intel представила настольные процессоры Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 25…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor