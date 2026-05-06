Процессоры Apple будет выпускать Intel

Традиционно производство кастомных процессоров компании Apple обеспечивала TSMC, однако, как сообщает Bloomberg, Apple ведёт переговоры сразу с Intel и Samsung о производстве части чипов в ближайшие годы. Уже известно, что Apple изучает технологию Intel 18A-P — по ключевым параметрам вроде производительности, плотности и энергопотребления результаты соответствуют ожиданиям, поэтому Intel может стать поставщиком передовых техпроцессов для Apple к 2027 году. Если верить инсайдерам, компания планирует начать с младшего процессора серии M, применяемого в MacBook Air и iPad Pro — техпроцесс 18A-P способен обеспечить прирост производительности примерно на 9% при том же энергопотреблении или снизить энергопотребление на 18% при той же производительности по сравнению с обычным 18A. Именно такие параметры и нужны Apple.

В сочетании с улучшенной теплопроводностью это должно дать более эффективное охлаждение и более высокую производительность по сравнению с текущими решениями на 3-нм техпроцессе TSMC в процессоре M5. В отчёте также упоминается Samsung Foundry как возможная альтернатива TSMC с её 2-нм техпроцессом SF2. Безусловно, у производителя пока что есть трудности с выходом достаточного количества годных чипов, но производитель может подтянуть качество, если у него на горизонте окажется такой крупный клиент. Тем более, что если Apple сделает заказ, то она будет работать с Samsung в течение многих последующих лет, без сомнения.