Huawei рассказала про развитие 5G сети в России

2019-06-28, Автор - Марсель Гарипов; [224]
27 июня в Москве прошла пресс-конференция компании HUAWEI, которая была посвящена перспективам развития 5G технологий и их запуске в России. Нам рассказали, что в ближайшем будущем благодаря 5G сетям в нашей жизни появятся дроны для доставки еды, Wi-Fi в самолетах, автомобили беспилотники и многое другое.

Вклад HUAWEI в развитие 5G

Компания HUAWEI еще в 2009 году начала работу над 5G технологиями. За этот период она успела разработать оборудования для базовых станций, коммерческие терминалы 5G CPE клиентские беспроводные роутеры, смартфоны с 5G и тд. На данный момент HUAWEI успела подписать 50 коммерческих контрактов на развёртывание тестовых 5G сетей по всему миру и уже установила больше 150 тысяч базовых станций 5G, а к концу этого года планирует разместить еще 350 тысяч станций. В список стран, которые подписали контракты на поставку оборудования 5G вошли: Швейцария, Великобритания, Испания, Италия, Финляндия, Мексика, Саудовская Аравия, Корея и Китай.

Смартфоны HUAWEI с 5G

Сейчас у HUAWEI есть только одна актуальная модель, поддерживающая 5G — это HUAWEI Mate 20 X (5G). Компания заявляет, что в сентябре будет доступен Mate X (5G) и в конце года этого появятся еще несколько моделей серии Mate X (5G). В целом, тенденции развития 5G технологий достаточно оптимистичны и эксперты полагают, что к 2022 году 5G сеть будет также популярна, как сейчас 4G. К примеру, 3G сетям понадобилось 10 лет, чтобы обрести массовый характер использования.

Старт сетей 5G в России

Согласно прогнозу ассоциации GSMA, в 2020 году среди СНГ Россия станет первой страной, кто внедрит 5G сети, а в соответствии с программой «Цифровая экономика» к 2024 году 5G будет доступен во всех городах с населением от 300 тысяч человек. Кстати в июне сотовая сеть МТС и Huawei заключили соглашение, согласно которому в 2019 и 2020 годах они совместно будут проводить пилотные запуски 5G в России. Еще же годом ранее в Казани во время Чемпионата Мира по футболу проводились тестовые запуски 5G. Также стоит отметить, что партнёрами HUAWEI по развитию 5G сетей выступают МТС, Мегафон, Билайн и Теле 2.


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