Huawei скоро запустит чипсет Kirin 9000L

Китайский технологический гигант Huawei все еще борется за то, чтобы бизнес по производству смартфонов продолжал работать, поскольку компания намекнула, что не планирует в ближайшее время продавать свое устройство для смартфонов, как только бренд Honor был распродан.

В китайских СМИ появился слух, что подразделение Huawei по производству чипов HiSilicon скоро запустит мобильную платформу Kirin 9000L. По слухам, необъявленный Kirin 9000L будет производиться с использованием 5-нм технологии Samsung EUV. Принимая во внимание название, можно понять, что Kirin 9000L имеет дизайн, аналогичный Kirin 9000E и Kirin 9000, но процесс производства отличается.

Также по слухам, частота большого ядра процессора Kirin 9000L будет снижена до 2,86 ГГц по сравнению с 3,13 ГГц у Kirin 9000 и 9000E. Графический процессор представляет собой 18-ядерный Mali-G78, а ядра графического процессора 9000 и 9000E - это 24 ядра и 22 ядра соответственно.

Комментарии и отзывы Huawei Kirin 9000L
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