Huawei создала игровую консоль и игровой ноутбук

Китайский технологический гигант Huawei - это компания, состоящая из множества частей, но игровая индустрия все еще остается девственной областью для компании. Судя по слухам в сети, это может скоро измениться, так как компания планирует выпустить свою собственную игровую консоль, похожий на Sony PlayStation и Microsoft Xbox.

Кроме того, также по слухам, компания Huawei выпустит игровой ноутбук в течение этого года, что ознаменует его официальный выход на рынок игровых продуктов. Говоря об игровой консоли, мы впервые слышим об игровой консоли под брендом Huawei. Что даже интересно, так это сравнение с Xbox и PlayStation. Однако это всего лишь слухи и предположения.