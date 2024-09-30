Huawei стала лидером рынка планшетов в Китае

Несколько лет назад компания Huawei под давлением санкций и различных других неприятных факторов решила просто уйти с мобильного рынка — тогда продолжать выпуск электроники было просто невозможно, особенно с учётом достаточно высокой конкуренции даже на локальном рынке. Но теперь производитель вернулся в строй и показывает вполне достойные результаты — например, во втором квартале 2024 года в сегменте планшетов у компании просто не было конкурентов, которые бы могли противопоставить ей свои устройства на рынке Китая. Да, это всего лишь один рынок, но стоит отметить, что китайские пользователи это примерно полтора миллиарда потенциальных покупателей — в три раза больше населения Европейского союза и в пять раз больше граждан США. Соответственно, это очень большой рынок — и его полностью захватила Huawei.

Производитель сделал акцент на относительно доступных устройствах, а не на невероятно дорогих флагманах, что позволило нарастить долю на рынке и поднять свои объёмы выпуска продукции до достаточно высоких отметок. Конечно, это ещё только начало, так как производителю ещё нужно поработать над флагманским направлением, да и сражаться с лидерами рынка за пределами локального рынка будет проблематично без существенных апгрейдов в текущей флагманской линейке. Но, с другой стороны, у производителя явно есть все ресурсы, чтобы набрать продажи и за пределами Китая, так что будем надеяться на то, что компания будет наращивать свои возможности в будущем.