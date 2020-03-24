HyperX ChargePlay Clutch для комфортных мобильных игр

Компания HyperX удивила мир объявлением о ChargePlay Clutch - эргономичного защитного чехла с аккумулятором. Его особенно оценят любители мобильных игр.

ChargePlay Clutch не является контроллером в традиционном смысле. Аксессуар - это, по сути, пара контурных ручек, без аналоговых джойстиков, D-Pad и любых кнопок. В середине ручки находится свободное место, достаточно большое для размещения телефонов размером с Apple iPhone 11 Pro Max или Samsung Galaxy Note 10+.

Съемный аккумулятор на 3000 мАч сможет зарядить смартфон через встроенный порт USB-C или же с помощью беспроводной зарядки Qi. Новинку можно приобрести за $60.