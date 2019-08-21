HyperX FURY DDR4 RGB с LED-подсветкой

HyperX, игровое подразделение компании Kingston Technology, Inc., представила новую линейку оперативной памяти HyperX FURY DDR4 RGB и серию HyperX FURY DDR4 с обновленным дизайном.

В состав линейки HyperX FURY DDR4 RGB вошли одиночные модули, двух- и четырехканальные наборы общим объемом от 8 до 64 ГБ и тактовыми частотами от 2400 до 3466 МГц. Все новинки совместимы с актуальными платформами AMD и Intel, а также поддерживают технологию Plug N Play. Она автоматические поднимет частоту памяти до максимального значения, допустимого в BIOS системы.

Встроенная RGB LED-подсветка использует технологию HyperX Infrared Sync для синхронизации иллюминации модулей между собой. Настроить ее работу можно с помощью популярных технологий ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync. А если ваша материнская плата лишена их поддержки, то можно использовать HyperX NGenuity.

Что же касается серии HyperX FURY DDR4, то она получила обновленный дизайн радиатора. Он улучшает температурный режим чипов памяти и почти не увеличивает высоту модулей, снижая вероятность конфликта с габаритными кулерами. Обе серии поступят в продажу с пожизненной гарантией.