HyperX Predator DDR4 удивляет частотой

Длительное время на просторах интернета не было информации об оперативной памяти, ведь данный рынок находится в неком застое. Производители, конечно, украшают свои комплекты памяти подсветкой и прочими бонусами, но в целом это на ситуацию не влияет. Теперь же на рынок вышла новая память HyperX Predator DDR4, которая может похвастаться частотой в 4600 МГц, что для нынешнего поколения оперативной памяти очень даже приличный показатель. Для пользователей, которые хотят получить максимум от своего компьютера, такая память явно будет привлекательной. Мы же будем следить за магазинами, чтобы узнать больше информации о стоимости и найти детальные тесты новинки. Хочется посмотреть на то, что же умеет данная память и в чем ее фишка.