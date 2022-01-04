HyperX представила свой первый геймпад

Долгое время консольные геймеры были, условно говоря, представителями второго сорта, когда дело касалось игровых аксессуаров. Клавиатуры и мыши представлены на рынке в огромном ассортименте, всех цветов, форм и дизайнов, тогда как геймпадов всего несколько штук, и все они довольно спорные. Даже большинство гарнитур были созданы для игр на ПК, хотя в последние годы ситуация изменилась. Теперь у геймеров есть выбор высококачественных аксессуаров от таких компаний, как Scuf, Razer, а с сегодняшнего дня и от HyperX. На этой неделе HyperX представляет свой первый геймпад — беспроводной игровой контроллер Clutch. Это периферийное устройство в стиле Xbox, с двумя стиками, крестовиной слева, двумя курками кнопками и триггерами, а также стандартными кнопками с четырьмя буквами справа. Название «Clutch» происходит от прилагаемого зажима, который позволяет прикрепить телефон Android к контроллеру или поставить телефон на поверхность для настольной игры.

Стоит отметить, что Clutch за 50 долларов в основном предназначен для использования с устройствами Android и подключается по беспроводной сети через Bluetooth 4.2 или беспроводной приемник USB-C. (Кабель USB-C - USB-A входит в комплект для проводного игрового процесса с ПК или консолью по вашему выбору). Однако эти беспроводные параметры также должны сделать его совместимым с Nintendo Switch. Учитывая, что ваш выбор геймпада для Switch в основном ограничен официальным контроллером Pro и различными предложениями от 8BitDo и PowerA, это действительно крутое решение.
Комментарии и отзывы HyperX Clutch
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