HyperX установила мировой рекорд разгона памяти Predator DDR4 до частоты 5902 МГц

Тайбэй, Тайвань – 7 августа 2019 года – HyperX, игровое подразделение Kingston Technology, сообщает, что внутренняя команда оверклокеров компании MSI использовала HyperX Predator DDR4, чтобы установить новый мировой рекорд разгона памяти DDR4 до частоты 5902 МГц. Оверклокеры достигли такого результата, используя модуль HyperX Predator DDR4 8 ГБ и процессор Intel® Core™ i9-9900K на материнской плате MPG Z390I GAMING EDGE AC.

«HyperX гордится тем, что стала частью революционного прорыва в истории разгона памяти DDR4, – распространила заявление компания. — Запись данных с частотой более 5900 МГц ознаменовала новую эру технологии DDR4 после ее появления в 2014 году. Инженеры HyperX будут продолжать увеличивать этот показатель, что позволит создавать еще более высокоскоростные продукты и получать ранее недостижимые рекорды производительности».

Ранее в этом году память HyperX Predator DDR4 помогла установить предыдущий мировой рекорд частоты – 5608 МГц. С тех пор HyperX расширила линейку Predator DDR4 модулями, которые работают на частотах 4266 МГц и 4600 МГц в сочетании с задержкой CL12-CL19. Модули памяти HyperX готовы к работе с Intel XMP, а их сертифицированные профили оптимизированы под новейшие чипсеты Intel и совместимы со многими новейшими чипсетами AMD.

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Память HyperX Predator DDR4 производится в виде отдельных модулей от 8 ГБ до 16 ГБ и комплектов из двух, четырех и восьми модулей суммарной емкостью от 16 ГБ до 128 ГБ. Продукт на 100% протестирован при производстве и сопровождается пожизненной гарантией, бесплатной технической поддержкой.Модули памяти HyperX Predator DDR4 в комплекте с пожизненной гарантией доступны в продаже в онлайн-магазинах и розничной сети партнеров HyperX. Больше информации о можно найти на странице «Память» официального сайта HyperX – игровое подразделение Kingston Technology Company, Inc ., крупнейшего в мире независимого производителя памяти, цель которого – предоставить геймерам, сборщикам ПК, а также опытным пользователям мобильных устройств, ПК и консолей высокопроизводительные компоненты. В течение 16 лет миссия HyperX заключается в разработке игровых продуктов для каждого геймера: высокоскоростная память, твердотельные накопители, гарнитуры, клавиатуры, мыши, зарядные устройства для консольных игроков, USB-накопители и коврики для мыши – для игрового сообщество и не только. Отмеченный наградами бренд HyperX известен продуктами, которые обеспечивают первоклассный комфорт, эстетику, производительность и надежность. HyperX – это выбор мировых звезд, профессиональных геймеров, технических энтузиастов и других специалистов со всей планеты. Продукция компании отвечает самым строгим требованиям и создана из лучших в своем классе компонентов. HyperX уже поставила более 60 миллионов модулей памяти и 7 миллионов игровых гарнитур игрокам со всего мира.

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