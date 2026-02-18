Вот как Sony сохранит цену на PlayStation 5

Хотя стремительный рост цен на оперативную память пока не привёл к массовому подорожанию консолей текущего поколения, велика вероятность, что производителям всё же придётся пересматривать стоимость устройств. В Sony уже готовят меры, которые должны смягчить влияние дорогих компонентов, однако для нынешних владельцев PlayStation 5 это вряд ли станет хорошей новостью. Как сообщает надёжный инсайдер, во время последнего финансового отчёта финансовый директор Sony Лин Тао заявил, что компания заранее обеспечила себя необходимыми объёмами памяти для сезона праздничных продаж в следующем финансовом году. При этом Sony намерена минимизировать последствия роста цен на оперативную память за счёт монетизации текущей базы пользователей и дальнейшего увеличения доходов от программного обеспечения и сетевых сервисов.

Для 92,2 миллиона владельцев PlayStation 5 такие формулировки звучат тревожно. Прямое повышение цен на игры маловероятно, поскольку компания заинтересована в росте объёмов продаж софта, однако акцент на выручке от сетевых сервисов может означать возможное подорожание подписки PlayStation Plus. А это затронет большинство пользователей, так как для доступа к онлайн-мультиплееру в большинстве проектов требуется активная подписка. С другой стороны, новые пользователи смогут приобретать консоли по стандартной цене, что для многих является существенным преимуществом на фоне растущих цен на платформы конкурентов.
