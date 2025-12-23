Ubisoft прокачала работу Nintendo Switch 2

Ubisoft уже давно поддерживает тесные отношения с Nintendo — компания стала одним из немногих сторонних разработчиков, которые активно поддержали оригинальную Nintendo Switch с самого старта. Это сотрудничество продолжилось и в 2025 году с выходом Nintendo Switch 2, когда Ubisoft успешно перенесла на новую гибридную консоль свои самые технологически продвинутые проекты — Star Wars: Outlaws от студии Massive и Assassin’s Creed Shadows, разработанную Ubisoft Toronto. Более того, Assassin’s Creed Shadows, релиз которой на Nintendo Switch 2 состоялся в начале этого месяца, получила специальный алгоритм для поддержки VRR, то есть переменной частоты обновления. Он позволяет сохранять работу VRR даже при фиксированной частоте 30 FPS, несмотря на то что аппаратно консоль официально поддерживает VRR лишь при 40 FPS и выше.

А теперь представители Ubisoft объяснили, как именно это реализовано. По их словам, и Assassin’s Creed Shadows, и Star Wars: Outlaws используют схожий приём для работы с VRR на Switch 2 даже ниже порога 40 Гц. Поскольку Shadows ориентирована на 30 FPS, а текущая реализация VRR на консоли функционирует только от 40 Гц, разработчики применили нестандартное решение. Один и тот же кадр фактически выводится дважды — сначала в середине интервала, затем в его конце, благодаря чему система работает с интервалом 60 Гц, сохраняя при этом плавность изображения. Также Ubisoft сообщила о сотрудничестве с Nintendo с целью возможного внедрения этого алгоритма на уровне всей системы.