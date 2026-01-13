Intel собирается покорить рынок портативных консолей

На выставке CES 2026 компания Intel подтвердила, что собирается всерьёз выйти на рынок портативных игровых устройств с процессорами Panther Lake. Хотя предыдущие линейки Intel, включая Meteor Lake и Lunar Lake, уже использовались в отдельных портативных консолях, ни одна из них не смогла на равных конкурировать с широким ассортиментом решений AMD на базе процессоров серии Z. Да, Lunar Lake всё же дала рынку несколько заметных устройств, например MSI Claw, однако теперь Intel, судя по всему, кардинально меняет свой подход к сегменту портативного гейминга с выходом Panther Lake. Как было объявлено на CES 2026, Panther Lake станет основой стратегии Intel в экосистеме портативных игровых устройств. Помимо стандартной линейки Core Ultra Series 3, компания выпустит специализированные версии процессоров Panther Lake, изначально спроектированные именно под портативный формат.

Ожидается, что Intel уберёт из этих процессоров часть избыточных компонентов, сохранив ключевые элементы, такие как увеличенное количество графических ядер Xe3, достаточное число процессорных ядер и, возможно, полностью отказавшись от NPU. Такой подход позволит чипу работать строго в рамках своих задач и максимально эффективно использовать доступный энергетический запас для игр. В то же время AMD в этом году почти не обновила своё предложение, ограничившись семейством Ryzen AI 400, из-за чего её портативные процессоры, по сути, останутся без серьёзных изменений до выхода Medusa Point в следующем году.