Sony готовит апгрейд PlayStation Portal

Портативная PlayStation Portal стала одной из самых необычных игровых систем Sony за долгое время — после неудачного ухода с рынка портативных консолей вслед за PlayStation Vita компания частично вернулась в этот сегмент, выпустив устройство, которое изначально позиционировалось как решение для Remote Play. С момента выхода в 2023 году функциональность консоли была расширена за счёт облачного гейминга, что фактически превратило её в своеобразную портативную PlayStation 5, способную запускать игры при подходящих условиях. И несмотря на то, что PlayStation Portal не запускает игры нативно, устройство оказалось довольно популярным среди игроков, и его успех, по слухам, оказался настолько заметным, что Sony уже работает над обновлённой версией.

Известный инсайдер Kepler L2, который довольно точно предсказывает действия Sony и Microsoft, заявил, что консоль показала себя настолько хорошо, что «в этом году они делают ещё одну версию». На вопрос о том, какое отличие будет у новой модели от текущей, он ответил коротко — OLED. С учётом текущих возможностей устройства, замена экрана выглядит самым очевидным апгрейдом и может сделать систему более привлекательной для тех, кто до сих пор не решился на покупку. Правда, не совсем понятно, как это повлияет на стоимость устройства, так как многие брали портативку именно из-за доступности на фоне множества конкурентов. Интеграция OLED-панели может существенно повысить финальную цену продукта.