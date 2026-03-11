На Sony подали огромный иск на сумму 2,7 миллиарда долларов

Сегодня в Лондоне началось судебное разбирательство по иску против Sony на сумму 2,7 миллиарда долларов — иск подан от имени примерно 12 миллионов пользователей PlayStation в Великобритании. Компанию обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке — по мнению истцов, Sony заставляла игроков покупать цифровые игры и дополнения исключительно через магазин PlayStation Store, из-за чего цены оставались заметно выше, чем на физические версии. Также истцы утверждают, что игроки переплатили за контент и должны получить компенсацию — изначально сумма претензий могла достигать 6,7 миллиарда долларов, однако позже её пересмотрели и уменьшили до нынешнего уровня.

Этот процесс вписывается в более широкую волну судебных разбирательств против крупных технологических компаний в Великобритании. Недавно суд разрешил продолжить коллективный иск против Valve, поданный от имени 14 миллионов пользователей сервиса Steam. Кроме того, в октябре было вынесено решение, согласно которому Apple злоупотребила доминирующим положением в отношении комиссий магазина App Store, хотя сейчас компания оспаривает этот вердикт. Sony, естественно, тоже активно защищается. Компания заявляет, что на протяжении многих лет инвестировала миллиарды долларов в создание единой игровой экосистемы и работает на конкурентном рынке вместе с Nintendo и Microsoft, чья платформа Xbox также использует закрытую цифровую витрину. Интересно, чем это всё закончится.
