На Sony подали огромный иск на сумму 2,7 миллиарда долларов

Этот процесс вписывается в более широкую волну судебных разбирательств против крупных технологических компаний в Великобритании. Недавно суд разрешил продолжить коллективный иск против Valve, поданный от имени 14 миллионов пользователей сервиса Steam. Кроме того, в октябре было вынесено решение, согласно которому Apple злоупотребила доминирующим положением в отношении комиссий магазина App Store, хотя сейчас компания оспаривает этот вердикт. Sony, естественно, тоже активно защищается. Компания заявляет, что на протяжении многих лет инвестировала миллиарды долларов в создание единой игровой экосистемы и работает на конкурентном рынке вместе с Nintendo и Microsoft, чья платформа Xbox также использует закрытую цифровую витрину. Интересно, чем это всё закончится.