IBM Cloud выбирает процессоры AMD EPYC 3-го поколения в качестве нового предложения

AMD объявила сегодня, что IBM Cloud выбрала процессоры AMD EPYC 3-го поколения, чтобы расширить свои предложения по обслуживанию на голом железе, предназначенные для удовлетворения требовательных рабочих нагрузок и решений клиентов. Новые серверы со 128 ядрами, до 4 ТБ памяти и 10 дисками NVMe на сервер предоставляют пользователям полный доступ к высокопроизводительным двухпроцессорным процессорам AMD EPYC 7763, впервые для IBM Cloud на платформе с двумя сокетами.

Комбинация серверов IBM Cloud Bare Metal с процессором AMD EPYC 7763 предназначена для заказчиков, которым нужен разнообразный набор рабочих нагрузок, включая ресурсоемкие рабочие нагрузки, виртуализированные среды, крупномасштабные базы данных и многое другое. Кроме того, «голые железные» серверы идеально подходят для размещения массовых многопользовательских сетевых (MMO) игровых сред. Хостинговые компании могут обеспечить низкую задержку, высокую производительность обработки и памяти, а также широкую полосу пропускания, необходимые для надежной и быстрой платформы.
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