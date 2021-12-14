IBM и Samsung представляют новые транзисторы для сверхэффективных процессоров будущего

Этот новый тип транзистора может позволить увеличить плотность этих компонентов на кристалле по сравнению с любыми другими устройствами, доступными в настоящее время. Таким образом, есть потенциал для повышения энергоэффективности и производительности. Однако IBM и Samsung не единственные, кто работает над новыми типами транзисторов. Чипсет гигант Intel также экспериментирует с микросхемами уложенных друг над другом, чтобы сохранить площадь, уменьшить длину межсоединений и сэкономить энергию, чтобы сделать чипы более экономичными и более эффективными.