ICY DOCK представляет корпус для M.2 накопителей

ToughArmour MB720M2K-B это съемный корпус с четырьмя отсеками для M.2 накопителей. Однако его установка требует слота для монтажа в корпус, так как сейчас многие производители корпус отказались от такой функции.

Твердотельные накопители всех размеров, включая 22110 (длина 110 мм), могут быть установлены внутрь устройства. Он поддерживает до четырех SSD M.2 PCIe NVMe. Корпус обеспечивает хорошую вентиляцию воздуха, благодаря решетчетой конструкции.

На задней панели расположены два вентилятора размером 40 мм, которые выгоняют горячий воздух из устройства.