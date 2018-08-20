INNO3D GeForce RTX 2080 Ti iCHILL BLACK Edition получила охлаждение с 240мм радиатором

INNO3D представила новое семейство видеокарт, в которое вошли NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 and RTX 2070. Новинки будут оснащены следующим поколением фирменной системы охлаждения и порадуют владельцев превосходной картинкой в играх. Построены видеокарты на базе архитектуры NVIDIA Turing и революционной платформы NVIDIA RTX. Напомним, сегодня видеокарта в рамках своего мероприятия на выставке Gamescom 2018 в Берлине провела презентацию своих решений и технологий. Ожидается, что новые видеокарты поднимут 4K-гейминг и VR на новый недоступный ранее уровень.

INNO3D GeForce RTX 2080 Ti iCHILL BLACK Edition, самая старшая в новом семействе, получила гибридное охлаждение с радиатором под два 120мм вентилятора, обеспечивая низкий уровень шума и комфортный температурный режим.