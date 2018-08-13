INNO3D представили линейку оперативной памяти iCHILL

INNO3D представили новое семейство продуктов для компьютеров; высокопроизводительная / игровая память INNO3D. Память данного семейства будет представлена под именем iCHILL, будет иметь емкость от 4 ГБ до 16 ГБ с частотой от 2400 МГц до 4000 МГц и сверхбыстрыми задержками до CL15. Помимо известных решений для охлаждения, модули памяти будут оснащены уникальной системой отвода тепла, которая поможет оптимизировать производительность, повысить плавность игрового процесса и придаст дополнительную привлекательность вашему компьютеру.

Новая серия памяти iCHILL будет соответствовать любому дизайну корпуса благодаря своей светодиодной RGB подсветке, которая обеспечит дополнительную адаптивность для игровой машины, чтобы она смогла выглядеть пронзительно и привлекательно. Теперь у игрока есть возможность настроить свой ПК для любого интерьера, а также настроить цветовую схему, которая позволит всем компонентам компьютера стать единым целым.