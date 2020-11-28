IO DATA выпустили маршрутизатор WN-DEAX1800GR с Wi-Fi 6

IO DATA представили маршрутизатор оснащенный Wi-Fi 6 - WN-DEAX1800GR, новый маршрутизатор поддерживает скорость передачи данных до 1201 Мб/с на частоте 5 ГГц и 574 Мб/с на частоте 2,4 ГГц.

Верхняя часть основного корпуса оснащена регулируемой внешней антенной, которую можно настраивать по своему желанию. Кроме того, он поддерживает новую технологию «Beamforming W», которая обеспечивает стабильную связь, даже если ведомое устройство ее не поддерживает.

Совместимый стандарт беспроводной локальной сети - IEEE 802.11ax / ac / a / b / g / n, безопасность - WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE, WPA3-SAE Transition. Интерфейс - Gigabit WAN x1 и Gigabit LAN x1, размер корпуса составляет 70 мм в ширину, 145 мм в глубину, 245 мм в высоту и весит около 340 г.