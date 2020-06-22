Игра «Injustice: Gods Among Us» от DC стала бесплатна для PS, Xbox и ПК

Хорошая новость для всех любителей супер героев вселенной DC, питающих слабость к играм в жанре файтинг. С недавних пор NetherRealm Studios и Warner Bros. сделали Injustice: Gods Among Us доступной для бесплатного скачивания до 25 июня. Динамичная видеоигра, которая позволяет вам противопоставить друг другу персонажей DC Comics, таких как Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина, была первоначально выпущена в 2013 году для консолей предыдущего поколения. Позже "Ultimate Edition" появился на PS4 и через несколько лет также стал доступен для Xbox One.

Если вы играете на ПК, то теперь можете получить Ultimate Edition игры на ресурсе STEAM, не платя за копию. После анонса в своём инстаграм аккаунте, она также стала доступна бесплатно в PlayStation Store для PS4 — версии PS3 и PS Vita. Для пользователей Xbox One, организован доступ через старый магазин Xbox 360, откуда можно скачать защищенную копию. Как объясняет Forbes, вы сможете установить его из раздела “принадлежащие игры” вашей консоли после того, как сделаете соответствующий запрос в marketplace.
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Игра «Injustice: Gods Among Us» от DC стала бесплатна для PS, Xbox и ПК

Хорошая новость для всех любителей супер героев вселенной DC, питающих слабость к играм в жанре файтинг. ...
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