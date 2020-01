The Lord of the Rings: Gollum анонсировали еще в 2019 году, но только сейчас разработчики определились с платформами.

Разработчики The Lord of the Rings: Gollum, дали интервью, где рассказали, что проект выйдет уже в 2021 году на платформах: PlayStation 5, Xbox Series X и PC.

Разработчики игры раскрыли больше подробностей о главном героев игры Голлуме, где Голлум не будет точной копией киношного воплощения. В игре The Lord of the Rings: Gollum появится также Назгул, призрак кольца.