Игра «Trover saves the Universe» скоро появится на платформе Oculus Quest

Trover saves the Universe – это безумная приключенческая игра, созданная потрясающим творцом и создателем Рика и Морти Джастином Ройландом, наконец-то появилась на платформе Oculus Quest. Тем, кто не знает, разъясняю, что Oculus Quest это шлем виртуальной реальности, созданный в мае 2019 года компанией Oculus VR, принадлежащей Facebook. Уже доступная практически на всех других игровых платформах это психоделическое приключение от студии Squanch Games стало настоящим хитом сразу после своего выпуска в прошлом году.

Целью игры предсказуемо является победа над злобным Глорконом, который похитил ваших собак и, вставив их в свои глазницы (!), высасывает из них жизненную энергию, пытаясь тем самым уничтожить вселенную. Вас сопровождает верный приятель Тровер, с радостью выполняющий всю трудную работу во время прохождения квеста, вам поручено контролировать его действия удаленно. Выглядит это так, как-будто вы играете в игру внутри игры, что идеально подходит для системы виртуальной реальности. В отличии от других игр, которые в обязательном порядке включают в себя беготню с параллельным тыканьем во все, что попадается на пути, механика этой игры отделяет вас от немедленного постоянного действия, что позволяет избежать ощущения укачивания, так характерного для формата VR. Это не эпически длинная игра и вы можете пройти её за скромные 12 часов. Но наличие нескольких вариантов исходов сценариев и запоминающегося, нередко смачно сквернословящего рассказчика в лице Ройланда заставит вас захотеть испробовать все вариации игры и соответственно пройти её ни один раз. Как высказался сам Ройланд: "Купите Trover Saves the Universe в формате Oculus Quest, если вам нравится поддерживать какое-то подобие радости в своей жизни."Сейчас он доступен в магазине Oculus за 30 долларов / 23 фунта.
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