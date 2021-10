Игра во вселенной Final Fantasy в стиле Dark Soul's выйдет 18 марта

Всего через несколько месяцев после того, как мы впервые увидели Stranger in Paradise: Final Fantasy Origin, Square Enix объявила дату выхода новой игры на презентации Tokyo Game Show. Игра выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S и ПК 18 марта. Stranger in Paradise: Final Fantasy Origin — это попытка привнести во вселенную Final Fantasy ощущение стиля Dark Souls. Это ролевая игра от разработчиков Nioh, Team Ninja, которая, по общему мнению, будет довольно сложной, что вписывается в атмосферу, похожую на Souls. Новый трейлер дает намек на историю и позволяет взглянуть на некоторых существ, с которыми вы столкнетесь, включая пирата с огромным топором и многоголового монстра. Визуальные эффекты все еще выглядят немного грубо, но, по крайней мере, у Team Ninja и Square Enix есть несколько месяцев, чтобы отточить все. Кроме того, разработчики из Square Enix выпустили вторую демо-версию будущего проекта.

Это расширение первой пробной версии с ограничением по времени, которая была доступна в июне, только на этот раз вы можете играть со своими друзьями на PS5 и Xbox Series X / S. Есть еще больше врагов, с которыми вам предстоит испытать свои силы, новые области для исследования, а также дополнительные стили игры и задания, которые стоит проверить. Демо-версия доступна до 11 октября до 22:59 по восточноевропейскому времени. Кроме того, предварительный заказ любой из версий игры принесет вам несколько игровых вкусностей, и вы получите ранний доступ ко всей игре за 72 часа до официального запуска.