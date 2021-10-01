Игра во вселенной Final Fantasy в стиле Dark Soul's выйдет 18 марта

Всего через несколько месяцев после того, как мы впервые увидели Stranger in Paradise: Final Fantasy Origin, Square Enix объявила дату выхода новой игры на презентации Tokyo Game Show. Игра выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S и ПК 18 марта. Stranger in Paradise: Final Fantasy Origin — это попытка привнести во вселенную Final Fantasy ощущение стиля Dark Souls. Это ролевая игра от разработчиков Nioh, Team Ninja, которая, по общему мнению, будет довольно сложной, что вписывается в атмосферу, похожую на Souls. Новый трейлер дает намек на историю и позволяет взглянуть на некоторых существ, с которыми вы столкнетесь, включая пирата с огромным топором и многоголового монстра. Визуальные эффекты все еще выглядят немного грубо, но, по крайней мере, у Team Ninja и Square Enix есть несколько месяцев, чтобы отточить все. Кроме того, разработчики из Square Enix выпустили вторую демо-версию будущего проекта.

Это расширение первой пробной версии с ограничением по времени, которая была доступна в июне, только на этот раз вы можете играть со своими друзьями на PS5 и Xbox Series X / S. Есть еще больше врагов, с которыми вам предстоит испытать свои силы, новые области для исследования, а также дополнительные стили игры и задания, которые стоит проверить. Демо-версия доступна до 11 октября до 22:59 по восточноевропейскому времени. Кроме того, предварительный заказ любой из версий игры принесет вам несколько игровых вкусностей, и вы получите ранний доступ ко всей игре за 72 часа до официального запуска.
Комментарии и отзывы Stranger in Paradise: Final Fantasy Origin
Как создать сервер в Minecraft, не прикладывая больших усили...
Как создать сервер в Minecraft, не прикладывая больших усилиЕсли пользователей игры Minecraft не устраивают предлагаемые настройки, они могут создать собствен...
Epic Game Store упростит публикацию игру для разработчиков...
Epic Game Store упростит публикацию игру для разработчиковEpic Games сейчас тестирует систему, которая упростит разработчикам самостоятельную публикацию в Epic Gam...
Фэнтезийная приключенческая игра Giants Uprising в раннем до...
Фэнтезийная приключенческая игра Giants Uprising в раннем доVARSAV Game Studios анонсировала фэнтезийную приключенческую игру Giants Uprising, про могущественного ги...
Анонсирован ремейк Dead Space...
Анонсирован ремейк Dead SpaceВо время проведения EA Play Live был анонсирован ремейк Dead Space. Дата релиза не объявлена, но скорее в...
Запуск SkateBIRD переносится на 16 сентября...
Запуск SkateBIRD переносится на 16 сентябряGlass Bottom Games переносит запуск увлекательной игры SkateBIRD. Изначально игра должна была выйти 12 ав...
OPUS: Echo of Starsong выйдет 1 сентября на ПК...
OPUS: Echo of Starsong выйдет 1 сентября на ПКИгровая студия SIGONO INC - представила игру-головоломку OPUS: Echo of Starsong. Демоверсия игры уже дост...
Анонсирован шутер от первого лица Into the Pit ...
Анонсирован шутер от первого лица Into the Pit На международном игровом событии Gamescom 2021 анонсирован шутер от первого лица - Into the Pit. Игра раз...
Sony запустила крупную распродажу игр для PlayStation...
Sony запустила крупную распродажу игр для PlayStationКрайняя крупная распродажа PlayStation со скидками на сотни игр продолжается — как следует из названия ра...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor