Игроки все еще не покупают NVIDIA RTX 20

Появилась информация из Steam о том, какие видеокарты используют современные геймеры. Многие удивятся, но видеокарты нового поколения NVIDIA RTX 20 не пользуются такой уж популярностью на рынке, так как на самой популярной игровой платформе Steam всего 11% геймеров используют видеокарты серии NVIDIA RTX 20. Все остальные играют с более старых видеокарт, так что говорить о тотальной экспансии видеокарт нового поколения пока что слишком рано. Вероятно, производитель повысит долю на рынке в ближайшем будущем, но пока что можно с уверенностью говорить, что производителю еще очень долго нужно будет работать, чтобы достичь уровня хотя бы половины рынка геймеров. Тогда уже и трассировка лучей будет интересовать разработчиков видеоигр.