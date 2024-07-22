Игровая консоль ASUS ROG Ally X появилась в продаже

Компания ASUS выпустила в международную продажу портативную игровую приставку ROG Ally X, которая была представлена в начале прошлого месяца. Новинка оценена в 800 долларов. Напомним, что консоль оснащается 8-ядерным 4-нанометровым процессором AMD Ryzen Z1 Extreme на архитектуре Zen 4, 7-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB и защитным стеклом Gorilla Victus, 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X-7500 и накопителем PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2280) вместимостью 1 ТБ, батареей ёмкостью 80 Втч, поддержкой 65-Вт зарядки через порт USB-C, предустановленной ОС Windows 11 Home, двумя вентиляторами, интерфейсом Thunderbolt 4 с поддержкой DisplayPort и портом USB 3.2 Gen 2 Type-C.