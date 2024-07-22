Игровая консоль ASUS ROG Ally X появилась в продаже

Компания ASUS выпустила в международную продажу портативную игровую приставку ROG Ally X, которая была представлена в начале прошлого месяца. Новинка оценена в 800 долларов. Напомним, что консоль оснащается 8-ядерным 4-нанометровым процессором AMD Ryzen Z1 Extreme на архитектуре Zen 4, 7-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB и защитным стеклом Gorilla Victus, 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X-7500 и накопителем PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2280) вместимостью 1 ТБ, батареей ёмкостью 80 Втч, поддержкой 65-Вт зарядки через порт USB-C, предустановленной ОС Windows 11 Home, двумя вентиляторами, интерфейсом Thunderbolt 4 с поддержкой DisplayPort и портом USB 3.2 Gen 2 Type-C.

Nintendo проведёт презентацию, но не покажет новую консоль…
Сегодня компания Nintendo должна провести официальную презентацию Nintendo Direct, в рамках которой японс…
Microsoft представила сразу три новых консоли Xbox…
Вчера на мероприятии Xbox Games Showcase 2024 компания Microsoft официально анонсировала сразу три новые …
Nintendo купила Shiver Entertainment…
Сегодня появилась информация о том, что компания Nintendo приобрела известную игровую студию Shiver Enter…
Nintendo Switch 2 будут выпускать огромными партиями для бор…
Вчера информационное издание VGC сообщило, что президент Nintendo Шунтаро Фурукава на недавней сессии воп…
Портативная консоль ASUS ROG Ally X получит ёмкую АКБ…
Сетевые источники поделились первыми подробностями о портативной игровой приставке ASUS ROG Ally X, релиз…
Nintendo Switch 2 не получит 4К при 60 FPS…
Если верить информации сразу нескольких инсайдеров, новая портативная консоль Nintendo Switch 2 может обе…
Портативная игровая консоль Zotac Zone оценена в $800…
Компания Zotac официально представила портативную игровую приставку Zotac Zone, которая появится в продаж…
Microsoft повышает цены на подписку Game Pass…
Сегодня появилась информация о том, что компания Microsoft меняет условия подписки Game Pass — версии Ult…
Зарядная станция для PlayStation VR2. Обзор DOBE TP5-2517Зарядная станция для PlayStation VR2. Обзор DOBE TP5-2517
Подставка для PlayStation 4 с зарядкой геймпадов. Обзор DOBE TP4-882CПодставка для PlayStation 4 с зарядкой геймпадов. Обзор DOBE TP4-882C
Внешний аккумулятор для геймпада Sony DualSense. Обзор DOBE TP5-0550Внешний аккумулятор для геймпада Sony DualSense. Обзор DOBE TP5-0550
Зарядная станция для двух DualSense. Обзор DOBE TP5-0515BЗарядная станция для двух DualSense. Обзор DOBE TP5-0515B
Зарядная станция для PlayStation 4. Обзор DOBE TP4-18119Зарядная станция для PlayStation 4. Обзор DOBE TP4-18119
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor