Игровая консоль Atari VCS теперь позволяет получить доступ к службам Chrome и Google

Владельцы компьютерной системы видеоигр Atari VCS, будут рады узнать, что Atari VCS теперь предоставляет доступ к службам Chrome и Google Gmail, Календарю, Слайдам, Таблицам, Документам и Диску. Она позволяет использовать игровую консоль в качестве компьютера для доступа к работе, электронной почте и многому другому.

Как единственная игровая система со встроенным Chrome, Atari VCS предлагает уникальные возможности для геймеров, мастеров-мастеров, обычных пользователей и энтузиастов ПК. Компьютерная система для видеоигр Atari VCS с возможностью работать или играть прямо с дивана - это настоящее устройство два в одном, предлагающее одни из новейших и лучших вариантов инди-игр в магазине Atari Store, библиотеки классических фаворитов через Atari. Vault, ретро-игры и Antstream Arcade, а также простой доступ к самым популярным потоковым сервисам для телевидения, фильмов, музыки и облачных игр.

Компактный корпус системы делает ее идеальным выбором в качестве мощного телевизионного мини-ПК и игрового устройства для офиса, гостиной, спальни или любого другого места в доме. Не занимая первоклассного медиацентра, как традиционный настольный ПК или ноутбук, непритязательный профиль и элегантный внешний вид консоли Atari дополняют ее постоянно расширяющиеся возможности. С регулярным выпуском новых игр и сервисов - а теперь с возможностью проверять электронную почту, общаться в социальных сетях, работать, совершать покупки в контенте - Atari VCS является функциональным и интересным дополнением к дому, которое можно использовать всей семьей.
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