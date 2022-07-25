Игровая консоль AyaNeo 2 выйдет в сентябре

Компания AyaNeo объявила о том, что представленная в мае портативная игровая консоль AyaNeo 2 появится в ограниченной продаже в сентябре этого года. Старт массовых поставок запланирован на октябрь этого года. Также стало известно, что приставка AyaNeo Air станет доступна для первых покупателей уже на этой неделе.

Напомним, что AyaNeo 2 состоится оснащается восьмиядерным чипом AMD Ryzen 7 6800U на архитектуре Zen 3+ c интегрированной графикой RDNA 2, располагающей 12 вычислительными блоками, предустановленной операционной системой Windows и IPS-дисплеем с разрешением Full HD.