Игровая консоль Microsoft Xbox One S All-Digital оценена в $250

Компания Microsoft представила новую версию игровой консоли Xbox One S, которая получила название Xbox One S All-Digital. Новинка отличается от стандартной модели отсутствием оптического привода и, разумеется, ценой – 250 долларов против 300 долларов за обычный Xbox One S. Вместе с приставкой пользователь получат три игры – Minecraft, Sea of Thieves и Forza Horizon 3, а также месячную подписку на игры Xbox Game Pass Ultimate, в которую входят Xbox Game Pass и Xbox Live Gold. За месячную плату в 15 долларов пользователь получит доступ к 100 мультиплеерным играм.