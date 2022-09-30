Игровая консоль Razer Edge 5G готова к выходу

Компания Verizon объявила о скором выпуске игровой консоли Razer Edge 5G, которая первой на рынке получит поддержку сотовых сетей пятого поколения. Новинка будет основана на платформе Qualcomm Snapdragon G3X Gen 1 с ядрами Kryo и графикой Adreno, поддерживающей игровой процесс с кадровой частотой 144 Гц и HDR (10 бит). Также отметим поддержку Wi-Fi 6/6E с частотными диапазонами 2,4, 5 и 6 ГГц. В качестве операционной системы будет использоваться Android. Официальная презентация Razer Edge 5G запланирована на 15 октября этого года.