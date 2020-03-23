Игровая консоль Xbox Series X будет запущен в ноябре

Конкуренты Microsoft уже объявили о технических характеристик свои консолей, теперь черед за Xbox.

Microsoft утверждает, что Project Scarlett, известный как Xbox Series X, будет запущен в ноябре 2020 года. Microsoft пока держит в секрете технические возможности игровой консоли.

У консоли PlayStation 5 будет намного более быстрый SSD накопитель, CPU и GPU компании AMD. Представители компании Microsoft говорят, что их консоль будет мощнее чем консоль от Sony. Xbox Series X будет доступен для покупки начиная с 26 ноября, хотя предварительные заказы, скорее всего, начнут действовать раньше.