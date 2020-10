Игровая консоль Xbox Series X не испытывает проблем с перегревом

Игровая консоль Xbox Series X была протестирована известными онлайн-игроками. Многие из них жаловались на сильный перегрев во время продолжительных игр.

Компания Digital Foundry протестировала игровую консоль в ряде стресс-тестов. Результаты показали следующие показатели.

Максимальная температура консоли Xbox Series X составила 62 градуса. Это всего на 20-30% больше, чем у One X. Кроме того, консоль потребляет намного меньше энергии, чем One X. В игре Rise of the Tomb Raider, Xbox Series X потреблял 151 Вт.

Стоить отметить, что тестирования проводились на играх разного поколения, интересно будет посмотреть, какие показатели будут на играх нового поколения.