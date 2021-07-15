Игровая приставка Gigabyte Aorus Gaming Box доступна с RTX 3080 Ti

Представлена Gigabyte Aorus RTX 3080 Ti Gaming Box - представляет собой внешнюю графическую карту для самых требовательных игр.

Gigabyte Aorus RTX 3080 Ti Gaming Box имеет те же интерфейсы как и в предыдущих версиях: интерфейс Thunderbolt 3 Type-C, порт USB-A 3.0, порт Ethernet, два разъема HDMI 2.1 и три порта DisplayPort 1.4.

Внутри установлена видеокарта Gigabyte Waterforce RTX 3080 Ti. Универсальная система охлаждения AORUS WATERFORCE включает в себя большую медную пластину, 240-миллиметровый алюминиевый радиатор и два 120-миллиметровых вентилятора. А благодаря оптимизированному насосу и водоблоку он обеспечивает наиболее эффективный поток воды и охлаждение при более низком уровне шума.

Стоимость Aorus RTX 3080 Ti Gaming Box компания не раскрыла.
Комментарии и отзывы Gigabyte Aorus RTX 3080 Ti Gaming Box
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