Игровая приставка OneXplayer 8.4 оснащена процессором Ryzen 7 5800U

Стартовали продажи игровой приставки OneXplayer 8.4 в обновленной версии с Ryzen 7 5800U по цене 1450 долларов.

За такую цену покупатель получает приставку с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ. Версия на 2 ТБ будет стоить уже 1630 долларов. Процессор AMD Ryzen 7 5800U хоть и обладает очень приличной графической подсистемой в своем классе, но до графической производительности APU в Steam Deck ему далеко. Приставка OneXplayer 8.4 оснащена 8,4-дюймовым экраном, что намного больше, чем у Steam Deck и других конкурентов. С другой стороны, это больше энергопотребление, а разрешение здесь 2560 x 1600 пикселей, что существенно увеличивает нагрузку на GPU.