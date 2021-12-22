Игровая приставка TinyNES воспроизводит оригинальные картриджи Nintendo

Компания Tall Dog Electronics создала новую игровую консоль с открытым исходным кодом под названием TinyNES, специально разработанную для того, чтобы вы могли наслаждаться оригинальными картриджами для видеоигр Nintendo Entertainment System (NES) без использования эмуляции. Запущенная через веб-сайт Crowd Supply, игровая консоль с открытым исходным кодом теперь доступна для покупки по цене от 199 долларов.

Консоль оснащена двумя оригинальными 7-контактными портами для контроллера в стиле NES, аналоговым видеовыходом NTSC (CVBS) через желтый цилиндрический разъем RCA, аналоговым монофоническим аудиовыходом через красный цилиндрический разъем RCA, входом 5 В постоянного тока через 2.1 × Центрально-положительный цилиндрический домкрат 5,5 мм, матовый черный FR-4 с шестигранными винтами M2,5, размеры всего 138,5 мм × 130,0 мм × 32,5 мм. Эта крошечная консоль была разработана с учетом размера, простоты, стоимости, современной технологичности и доступности компонентов. Он имеет прочный небольшой корпус из FR-4 и может питаться от простого USB-адаптера.