Игровая версия Apple TV выйдет в следующем году

Apple TV уже давно перестала означать просто устройство, предоставляющее доступ к различным видам контента на телевизоре. Однако первоначально под Apple TV понималась телевизионная приставка компании, о которой почти забыли все, в том числе даже сама компания Apple. Однако в сети ходят слухи о том, что производитель все же планирует возродить приставку в ближайшем будущем, только это уже будет не ТВ-приставка, а игровая консоль. Конечно, на ней будут запускаться только мобильные игры, а не полноценные компьютерные, но и это уже большой скачок в развитии. Будем надеяться, что это подтолкнет производителя делать качественную продукцию и выпускать больше классных игр для своей же игровой платформы. Но будет это лишь в 2021 году.